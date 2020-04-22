Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
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Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim

Karantinada olan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak "Taş bebek gibiyim" notunu düştü.

22.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:49
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Salgından korunmak için önlem alan oyuncu Merve Boluğur ise kendisini evine kapattı. Bu süreçte Instagram hesabını aktif olarak kullanan Boluğur, ise takipçileriyle eski fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

"TAŞ BEBEK GİBİYİM"

Nostaljik yolculuğa çıkan Merve Boluğur, Instagram hesabının hikaye kısmından çocukluk dönemine ait bir fotoğrafını paylaştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Boluğur paylaşımına "Taş bebek gibiyim" notunu düştü.

Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim

ÜNİVERSİTE OKUMAYA KARAR VERDİ

Üniversite okumaya karar veren Merve Boluğur, evde test çözmeye başladı. Oyuncu, dersten kalan zamanlarında ise örgü örüyor. Bu süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Merve Boluğur, her anını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
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