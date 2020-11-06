Çocukluk dizisi final mi olacak? Çocukluk dizisi hangi gün, saat kaçta?
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Çocukluk dizisi final mi olacak? Çocukluk dizisi hangi gün, saat kaçta?

06.11.2020 17:15 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:19
Çocukluk dizisi final mi olacak? Çocukluk dizisi hangi gün, saat kaçta?

Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Özberk'in başrollerinde yer aldığı Çocukluk dizisi final mi olacak? Çocukluk dizisi hangi gün, saat kaçta?

Med Yapım ve MF Yapım imzalı, yönetmeliğini Nadim Güç'ün yaptığı, Ebru Hacıoğlu ile Verda Pars ikilisinin senaryosunu kaleme aldıkları dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Çocukluk dizisi final mi olacak? Çocukluk dizisi hangi gün, saat kaçta?

ÇOCUKLUK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayata şanssız başlamış genç bir kız olan Nene, yıllarını Ali Kaan Umut Evi'nde geçirdikten sonra değer verileceğini, sevileceğini umarak çıktığı yuvaya, büyük hüsrana uğrayarak geri döner. Sırf biraz sevgi görebilmek için yanlış yollara saptığından ise henüz kimsenin haberi yoktur. Mahir ise bir yandan çocuklara kol kanat gererken, bir yandan da kendi geçmişinin ruhunda açtığı yaraları sarmaya çalışmaktadır. Onun gizemli geçmişiyle ilk olarak yuvadaki en beklenmedik kişi yüzleşecektir.

ÇOCUKLUK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

5. bölümü ile ekrana gelecek dizi, izleyicilerin beğenisini kazandı. İsim konusunda ilk başlarda problem yaşayan yapım, bu soruna çözüm buldu. Yapımcıdan final kararı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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