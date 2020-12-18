Çocukluk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocukluk yeni bölümde neler olacak? Çocukluk 9. bölüm izleme linki! Çocukluk 11. bölüm fragmanı izle!

FOX TV'nin yeni dizisi Çocukluk heyecanla bekleniyor. Dizi severlerin en merak ettiği dizilerden birisi olan Çocukluk bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek! Peki Çocukluk konusu nedir? Çocukluk 11. bölüm izle! Çocukluk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Merakla beklenen Çocukluk dizisinin 10. bölümü bugün FOX TV ekranlarına gelecek. Onuncubölümü yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncuları çok merak ediliyor. Peki, Çocukluk son bölümde neler oldu? Çocukluk 11. bölüm izle! Çocukluk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

ÇOCUKLUK 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocukluk 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacaktır.

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Çocukluk" dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi'ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi'nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep'in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez…

ÇOCUKLUK 9. BÖLÜMDE NELER ODU?

Mahir'in kızı olamayacağına inanan Mavi'nin herkesten habersiz öğretmenine gitmesi yuvadaki herkesi endişelendirir. Yuvada Ayşegül'ün Mahir'in yardımına ihtiyacı olsa da evde de Gülay'ın Mahir'e ihtiyacı vardır. Mahir, Mavi için gitmek ve Ali Kaan için kalmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Mavi'nin derdini tek başına çözmek zorunda kalan Ayşegül'ün alacağı bir karar herkesin hayatını etkileyecektir. Demet'in geri gelip Ali Kaan'ı bulması ise an meselesidir.

ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI

Erdal Beşikçioğlu - Mahir Boztepe

Burcu Özberk - Ayşegül

Beren Gökyıldız - Mavi

Kübra Süzgün - Mozi

Nilay Yeral - Bambi

Derinsu Akkuş - Zeynep

Damla Cercisoğlu