Falezlerde intihara kalkışan genç kadının sözleri yürek dağladı
Antalya'da ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını göstermediğini söyleyen genç kadın falezlerde intihara kalkıştı. "Çocuklarım olmadan yaşamanın ne anlamı var" diyen kadının sözleri, yürek dağladı.
Antalya'da ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını göstermediğini iddia eden G.S. (25), falezlerde intihara kalkıştı. İkna edilen G.S., "Çocuklarım olmadan yaşamanın ne anlamı var" dedi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. G.S., ayrı yaşadığı kocasının iki çocuğunu göstermediği gerekçesiyle falezlerin uç noktasındaki kayaya çıktı. G.S.'nin ağladığını gören ve atlayacağını düşünen vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, G.S.'yi ikna etmeye çalıştı.
"ÇOCUKLARIM OLMADAN YAŞAMANIN NE ANLAMI VAR"
Yanına kimseyi yaklaştırmayan G.S., çocuklarını çok özlediğini ve göremediğini, bu yüzden ölmek istediğini söyledi. "Çocuklarım olmadan yaşamanın ne anlamı var" diyen G.S.'ye kendisine yardımcı olacaklarını belirten polisler, geriye doğru çıkıp elini uzatmasını istedi. Bir süre daha bulunduğu noktadan ayrılmayan G.S., ardından polise elini uzattı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan G.S., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü.
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derhal kadını ordan kurtarın, bu böyle biline eyyy antalyaCevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
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Bir can kurtaran itfaiye ve vatandaşlara candan teşekurlerCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Ölmek istemiyeni kurtarmak nasil oluyor? Ölmenin bin bir cesidi var, anlata bildimmi. . .14 Yayından Kaldır
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Boşanmasaydın Yaşamanın ne anlamı var diyip boşanıyon Ama bole de show yapıon KARI MİLLETİ diye boşa dememişler Hiç acımadım Tımsah gozyaşları NAFAKA ALAMIYORUM DIYE ZIRLAMIŞCevap Yaz 8 52 Yayından Kaldır
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Ağzına sağlık3 22 Yayından Kaldır
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kökünüz kurur inşallah erkek milletiCevap Yaz 41 168 Yayından Kaldır
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kökümüz hadinlr olduguna göre kolay gelsin sana2 1 Yayından Kaldır
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KİMSENİN BİR YERİ KURUMASIN ADAM OLMAK YETERLİ İNSAN OLMAK DAHA DOĞRUSU :(23 Yayından Kaldır
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sizin kökünüz kurusun arvat milleti Allah Bilir ne yapmışta çocuklarından ayrılmış13 61 Yayından Kaldır
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İçinde oğlun varsa yada olacaksa babanın ve erkek kardeşinin ve erkek akrabaalrın dahil olmak üzere. . Kurusun bakalım hadi20 10 Yayından Kaldır
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