Falezlerde intihara kalkışan genç kadının sözleri yürek dağladı

Antalya'da ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını göstermediğini iddia eden G.S. (25), falezlerde intihara kalkıştı. İkna edilen G.S., "Çocuklarım olmadan yaşamanın ne anlamı var" dedi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. G.S., ayrı yaşadığı kocasının iki çocuğunu göstermediği gerekçesiyle falezlerin uç noktasındaki kayaya çıktı. G.S.'nin ağladığını gören ve atlayacağını düşünen vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, G.S.'yi ikna etmeye çalıştı.

"ÇOCUKLARIM OLMADAN YAŞAMANIN NE ANLAMI VAR"

Yanına kimseyi yaklaştırmayan G.S., çocuklarını çok özlediğini ve göremediğini, bu yüzden ölmek istediğini söyledi. "Çocuklarım olmadan yaşamanın ne anlamı var" diyen G.S.'ye kendisine yardımcı olacaklarını belirten polisler, geriye doğru çıkıp elini uzatmasını istedi. Bir süre daha bulunduğu noktadan ayrılmayan G.S., ardından polise elini uzattı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan G.S., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA