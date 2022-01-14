Çocukların müstehcen görüntülerini satan gruba operasyon: 9 tutuklama - Haberler
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Çocukların müstehcen görüntülerini satan gruba operasyon: 9 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocukların müstehcen görüntülerini satan gruba operasyon: 9 tutuklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal paylaşım uygulamasından çocukların müstehcen görüntülerini satan ve satın alan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklanırken,...

Çocukların müstehcen görüntülerini satan gruba operasyon: 9 tutuklama

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal paylaşım uygulamasından çocukların müstehcen görüntülerini satan ve satın alan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 28'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca 'çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarda, bir sosyal paylaşım uygulamasındaki gruplarda çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek, müstehcen görüntülerin paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı tespit edilmişti. Şüphelileri yakalamak için ekipler, İstanbul merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 37 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 28'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Çocukların müstehcen görüntülerini satan gruba operasyon: 9 tutuklama

Çocukların müstehcen görüntülerini satan gruba operasyon: 9 tutuklama

Çocukların müstehcen görüntülerini satan gruba operasyon: 9 tutuklama

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İhlas Haber Ajansı / İrem Demir - Son Dakika Haberleri

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