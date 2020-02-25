Çocuklar Yapı Kredi bomontiada'da Bach ile tanışacak

25.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:54

Yapı Kredi bomontiada, akademisyen ve keman sanatçısı Dr. Erman Türkili işbirliğindeki"Çocuklar ile Müzik" etkinlik serisine, Alman barok müzik bestecisi "Johann Sebastian Bach" ile devam ediyor.

29 Şubat Cumartesi günü Yapı Kredi bomontiada Performans Odası'nda gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar Bach'ın hayatını ve eserlerini öğrenirken, bir orkestrada yer alan tüm enstrümanları da dijital bir sunumla hem görme, hem de duyma fırsatı bulacak.

Kaynak: Bültenler