Çocuklar Yapı Kredi bomontiada'da Bach ile tanışacak
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Çocuklar Yapı Kredi bomontiada'da Bach ile tanışacak

"Çocuklar ile Müzik" atölyesinin bu ayki konuk bestecisi "Johann Sebastian Bach"

25.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:54
Çocuklar Yapı Kredi bomontiada'da Bach ile tanışacak

Yapı Kredi bomontiada, akademisyen ve keman sanatçısı Dr. Erman Türkili işbirliğindeki"Çocuklar ile Müzik" etkinlik serisine, Alman barok müzik bestecisi "Johann " ile devam ediyor.

29 Şubat Cumartesi günü Yapı Kredi bomontiada Performans Odası'nda gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar Bach'ın hayatını ve eserlerini öğrenirken, bir orkestrada yer alan tüm enstrümanları da dijital bir sunumla hem görme, hem de duyma fırsatı bulacak.

Kaynak: Bültenler

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