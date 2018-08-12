Çocuklar "Su Oyunu Parkı"Nda Serinliyor

Gaziantep'te çocuklar, "su oyunu parkı"nda hem eğleniyor hem de serinleme imkanı buluyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte çocuklar ve gençler, Fıstık Park'taki "su oyunu parkı"nda vakit geçiriyor.

Gün boyunca açık olan parkta, su tabancaları, kovalar ve fıskiyelerin altında gönüllerince eğlenen çocuklar, bu sayede serinliyor.

Çocuklardan Yunus Emre Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcaklardan bunaldıklarını, serinlemek için de parka geldiklerini söyledi.

Kardeşleri ve kuzenleriyle geldiği parkta çok eğlendiğini dile getiren Polat, "Havuza gidemiyoruz. Burada hem serinliyoruz hem de oyun oynuyoruz. Böylece sıcak havalarda çok rahatlıyoruz." dedi.

Süleyman Özçelik de oyun parkını sevdiğini ifade ederek, "Burası çok güzel. Sıcak havalar bizim için fırsat oldu. Su tabancaları, kovalarla oynayarak mutlu oluyoruz." diye konuştu.