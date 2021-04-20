Çocuklar Kardeş oldu mu? şiiri sözleri!
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Çocuklar Kardeş oldu mu? şiiri sözleri!

Çocuklar Kardeş oldu mu? şiiri sözleri!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na günler kala öğrenciler "Çocuklar Kardeş oldu mu? " şiiri sözlerini aratmaktadırlar. Öğrencilerin merakla beklediği Çocuklar Kardeş oldu mu? şiirine haberimizden ulaşabilirsiniz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na günler kala öğrenciler "Çocuklar Kardeş oldu mu? " şiiri sözlerini aratmaktadırlar. Öğrencilerin merakla beklediği Çocuklar Kardeş oldu mu? şiirine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar haberimizde…

ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU?

Daha bir ballanır uyku

Çocuklar kardeş oldu mu

Barışır artık kurt kuzu

Çocuklar kardeş oldu mu

Düşler denizine doğru

Mutluluk bin yelken açar

Her yürek bir altın pınar

Çocuklar kardeş oldu mu

Daha bir ışıldar akarsu

Çocuklar kardeş oldu mu

Kucaklaşır batıyla doğu

Çocuklar kardeş oldu mu

Ne açlık kalır ne korku

Korudaki fidanlar gibi

Sevip sevip birbirini

Çocuklar kardeş oldu mu

Tahsin SARAÇ

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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