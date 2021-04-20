Çocuklar Kardeş oldu mu? şiiri sözleri!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na günler kala öğrenciler "Çocuklar Kardeş oldu mu? " şiiri sözlerini aratmaktadırlar. Öğrencilerin merakla beklediği Çocuklar Kardeş oldu mu? şiirine haberimizden ulaşabilirsiniz.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na günler kala öğrenciler "Çocuklar Kardeş oldu mu? " şiiri sözlerini aratmaktadırlar. Öğrencilerin merakla beklediği Çocuklar Kardeş oldu mu? şiirine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar haberimizde…
ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU?
Daha bir ballanır uyku
Çocuklar kardeş oldu mu
Barışır artık kurt kuzu
Çocuklar kardeş oldu mu
Düşler denizine doğru
Mutluluk bin yelken açar
Her yürek bir altın pınar
Çocuklar kardeş oldu mu
Daha bir ışıldar akarsu
Çocuklar kardeş oldu mu
Kucaklaşır batıyla doğu
Çocuklar kardeş oldu mu
Ne açlık kalır ne korku
Korudaki fidanlar gibi
Sevip sevip birbirini
Çocuklar kardeş oldu mu
Tahsin SARAÇ