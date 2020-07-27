Çocuklar için sihirli tişört koleksiyonu hazırlandı Hazır giyim sektörünün önemli markalarından DeFacto'nun, çocuklar için tasarladığı Sihirli Tişörtler 2020 Yaz Koleksiyonu satışa çıktı.

Hazır giyim sektörünün önemli markalarından DeFacto'nun, çocuklar için tasarladığı Sihirli Tişörtler 2020 Yaz Koleksiyonu satışa çıktı. Hologram baskılı ve LED detaylı yazı baskılı ürünlerde beyaz, mavi ve pembe tonlarına ağırlık verildi.

DeFacto, yaz mevsiminin enerjisini tişörtlerde yaşamak isteyen çocuklar için Sihirli Tişörtler 2020 Yaz Koleksiyonu'nu beğeniye sunduğunu açıkladı.

Yazılı yapılan açıklamada, "Işıl ışıl yanan Sihirli Tişörtler 2020 Yaz Koleksiyonu tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hologram baskılı ve LED detaylı yazı baskılı ürünler tarzıyla fark yaratmak isteyen çocukların favorisi. Erkek çocuklar için kısa kollu tişörtlerin kız çocuklar içinse bodylerin yer aldığı koleksiyon enerji veren desenleri ile eğlenceyi zirveye taşıyor. Minik beyefendilerin tercihleri arasında arabalar ve robotlar, minik hanımefendilerin ise slogan baskılı tişörtler yer alıyor. Beyaz, mavi ve pembe tonlarının ağırlıklı olduğu koleksiyon yüzleri gülümsetiyor" denildi.

Işığın pozitif enerjisi ile tasarlanan sihirli tişörtlere, markanın web adresinden, mobil uygulamadan ve tüm mağazalardan ulaşılabilir.

Kaynak: DHA