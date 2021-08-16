Çocuklar açık alan etkinliklerinin tadını çıkarıyor
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Çocuklar açık alan etkinliklerinin tadını çıkarıyor

Çocuklar açık alan etkinliklerinin tadını çıkarıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kovid-19 tedbirleri sebebiyle şuan için giriş katı ve teras katı hizmete açılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu hafta sonları açık alanda düzenlediği atölye ve etkinlikler ile de çocuk ve yetişkinlerle buluşuyor.

Pandemi sebebiyle atölye çalışmalarını çevrimiçi olarak sürdüren Masal Şatosu, hafta sonu Cesur Prenses, Keloğlan ve Çilli Tavuk, Kralın Yeni Kıyafetleri ve Zümrüd-ü Anka masallarını dinleyicileri ile buluşturdu.

Açık alanda gerçekleştirilen Masallarla Kukla, Masallarla Origami atölyelerinden sonra ise Çocuklar için Felsefe (P4C) Atölyesi de pandemi koşullarına uygun olarak yüz yüze gerçekleştirildi. Atölyede Paula Carballeira'nın "Haydi Uç" adlı kitabından yola çıkılarak "Uçmak doğalarında varsa neden kafestedir kuşlar?" sorusu sorgulandı. Masal Şatosu çocuklar için açık alan ve online atölye çalışmalarının yanı sıra açık alanda masal anlatımlarını da sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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