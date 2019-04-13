Çocuk Parkında Görüldü, Kentte Büyük Panik Yarattı!

Karabük Mahallesi'nde bir çocuk parkında görülen kurt, bir süre dolaştıktan sonra kayboldu.

Mahalle muhtarı Emre Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkta bulunanların kendisini arayarak kurt olduğu tahmin edilen bir hayvanın insanlara aldırmadan dolaştığı ihbarında bulunduğunu söyledi.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİLER

Kendisinin de hemen polis ve Doğa Kurma ve Milli Parklar ekipleri aradığını anlatan Çınar, "Cep telefonumla fotoğraflarını çekmeye çalıştım. Yetkililer kurt olduğunu belirledi. Kurt daha sonra gözden kayboldu. Ailelerden çocuklarını şimdilik parklara göndermemelerini istiyoruz. Belediye ve Doğa Kurma ve Milli Parklar ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede bir sonuç almayı umut ediyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman ve Su İşleri Karabük Şube Müdürü Ahmet Işık da ihbar üzerine çalışma başlattıklarını ifade etti.

Kurdun yaralı olduğunu tahmin ettiklerini vurgulayan Işık, bir ekip oluşturduklarını, kurdu gördükleri yerde uyuşturarak tedavi edeceklerini ve gerekli yerlere teslim edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA