Çocuk gaspçılar, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü
Yolunu kesip parasını gasbetmeye çalışan 18 yaşından küçük 4 çocuk tarafından bıçaklanan Tevfik El Ali, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Konya'da Suriye uyruklu Tevfik El Ali (19), yolunu kesip parasını gasbetmeye çalışan 18 yaşından küçük 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Sedirler Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle gezinti yapan Tevfik El Ali ve yanındaki arkadaşının önü, yine motosikletli olan 4 kişi tarafından kesildi. Grup, Tevfik El Ali ve arkadaşından cep telefonlarını ve paralarını istedi.
El Ali direnince iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında H.Y. (15), Tevfik El Ali'yi bıçakla göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan El Ali, arkadaşının çağırdığı ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tevkif El Ali, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan H.Y. ile yanındaki arkadaşları K.Y. (15), B.O. (17) ve A.M.'yi (17), saklandıkları evde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.
Şüpheliler, yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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bence gasp değil suriyeli motorla geziyor çocuklarda motorla geziyor sonra gasp denilen olay yaşanıyor . ölenin günahını almayım ama bu çocuklar sanırım birilerini korumak için suriyeliyle tartışıtı sonrasında bıçaklar çekildi sanmıyorum gasp değil sebep. belkide çocuklardan birisinin kız kardeşine dolanıyordu. gasp değil bence.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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suriyelileri istemiyoruz ama böyle canilikleride asla tasvip etmiyoruz, bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdırCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bizdilediğimiz zaman suriyeye bayrama gider dilediğimiz zaman türkiyeye gelir yaşarız tc sağolsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Harika!! Şimdi gidin hayatınızın en güzel yıllarını içeride geçirin. Çukur v. b. dizilerin yasaklanması gerekiyor. Mevcut dizi sekterü tamamen halkın sosyolejidini bozmaktadır. .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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17 yaşında adam öldürmeyi ve çete kurup gasp yapmayı bilenlere ÇOCUK mu deniyor. Çocuk dediğin 12 yaş altıdır. . 12-17 arası genç , üstü yetişkindir. Ceza yasasını çıkartanlar bu yaş olaylarını bir daha düşünmeliler. Türkiye suç cennetine doğru hızla gitmekte.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır