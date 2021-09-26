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Çocuk cerrahi uzmanı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Çocuk cerrahi uzmanı, koronavirüsten hayatını kaybetti

İZMİR'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Sayan (62) koronavirüsten yaşamını yitirdi.

İZMİR'de Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Sayan (62) koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Sayan, 1 Eyül'de koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan Sayan, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi. Evli ve 1 kızı olduğu belirtilen Sayan, dün hayatını kaybetti. Sayan'ın cenazesi, aynı gün kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aşılarını yaptırdığı belirtilen Sayan'ın yaklaşık 20 yıl önce böbrek nakli olduğu öğrenildi.


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