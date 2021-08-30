Çocuk bandocular Zafer Bayramının 99'uncu yılında da görev aldı
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Çocuk bandocular Zafer Bayramının 99'uncu yılında da görev aldı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Kültür Sanat

Çocuk bandocular Zafer Bayramının 99'uncu yılında da görev aldı Bando takımının vazgeçilmezi oldular Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çocuk bandocular Zafer Bayramının 99'uncu yılında da görev aldı

Bando takımının vazgeçilmezi oldular

KARABÜK - Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programda görev alan Karabük Belediyesinin çocuk bandosu beğeni topladı.

Program 5000 Evler Şehitliğinde şehitler için okunan Kur-an'ı Kerim Tilaveti ile başladı. Yapılan duanın ardından Vali Fuat Gürel ve beraberindeki il protokolü tarafından şehitliklere karanfil bırakıldı. Daha sonra Karabük Valisi Fuat Gürel, makamında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yılı kutlamaları Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından kent meydanında Atatürk Anıtına çelenk konulması ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören halkoyunları, sportif ve kültürel etkinliklerle devam etti. Sportif etkinlikler bünyesinde, tekvando ve güreş gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

'Çocuk bandocularda görev almaya devam ediyor'

Karabük Belediyesi tarafından mahallelere kurulan Sosyal Yaşam Merkezlerinde 7'den 70'e her kesime düzenlenen farklı proje ve kurslar kapsamında bando eğitimi alan çocuklar bando takımında yer almaya devam ediyor. İlk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda görevlerini icra eden çocuk bandocular ilgi çekerken, bando takımının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Törene Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile siyasi parti il temsilcileri katıldı.

Çocuk bandocular Zafer Bayramının 99'uncu yılında da görev aldı
Çocuk bandocular Zafer Bayramının 99'uncu yılında da görev aldı
Çocuk bandocular Zafer Bayramının 99'uncu yılında da görev aldı
Çocuk bandocular Zafer Bayramının 99'uncu yılında da görev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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