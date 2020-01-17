Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol'da programında yüzleşti
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Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol'da programında yüzleşti

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine ilginç anlar yaşandı. 21 yaşındaki genç kadın Firdevs Toprak, 1 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sadece ismini bildiği bir şahıstan hamile kaldığını ve 2 aylık bebeğiyle ortada kaldığını dile getirdi.

17.01.2020 20:53 | Son Güncelleme: 17.01.2020 21:51
Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol'da programında yüzleşti

'da programına çocuğunun babasını bulmak için gelen kadın gerçeklerle yüzleşti.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün ilginç anlar yaşandı. 21 yaşındaki Firdevs Toprak, 1 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sadece ismini bildiği T.E. isimli şahıstan hamile kaldığını ve 2 aylık bebeğiyle ortada kaldığını dile getirdi. Genç kadın, 4 aylık hamile iken bir gün gelen telefonla sarsıldığını, kendisini arayan kadının T.E.'nin karısı olduğunu ve kendisiyle 4 yıldır evli olduklarını söyleyince büyük bir hayal kırıklığına uğradığını gözyaşları içinde anlattı. Telefonla çocuğunun babasına ulaşamayan Firdevs Toprak, Kasım 2019 tarihinde oğlunu kucağına aldı. Fakat çocuğunun babasına ulaşamadığı için bebeğine bir kimlik çıkaramadığını ifade etti.

GERÇEKLER KARŞISINDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Toprak, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Kısa süre içinde beklenen geldi. Evli olduğunu ve bu yüzden çocuğa sahip çıkamayacağını söyleyen T.E. ile ilgili kısa süre içerisinde programa onlarca bilgi yağdı. Gelen bilgilere göre, T.E.'nin evli olmadığı ve şimdiye kadar hiçbir evlilik yapmadığı canlı yayında ortaya çıktı. Bu haber karşısında şok yaşayan genç kadın büyük şaşkınlık yaşadı.

İŞ ADAMIYIM DEDİ, SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kendisini zengin bir iş adamı olarak tanıtan T.E. tam bir suç makinesi çıktı. Onlarca dosyası olduğu ve cezaevinden firar ettiği anlaşılan T.E.'nin işlediği suçlardan dolayı 2 aydır cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Bu haber karşısında şoke olan genç kadın "Evladım böyle bir adamın soyadını taşıyacağını, benim soyadımı taşısın daha iyi" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol'da programında yüzleşti
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HABER YORUMLARI (104)

  • KİMYAGER16:
    Kurgu ve düzmece bunlar arkadaşlar? Inanmayin bunlara ve izleyip de prim yaptırmayın böyle programlara
    Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • AH PARA AH:
    Kalakterli dürüst arayan yok parası varmı herkes onu ariyor. İş adami parası çok olan sana bakarmi bunu hiç kendine sordummu aynaya baktimmi acaba.Cevabini almak için.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • YORUMSUZ:
    bu arkadaşın karakterini sırf zengin işadamı sandığı kişiden para alabilmek için çocuğunun kendinin onurunu ve gururunu hiçe saymasından ve tv programına çıkmasından anlayabilirsin
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  • DELÎ SERHAD:
    Ulan yalaka bu taşına kadar kaç kişiye yardım ettin ? Kız senden yardımmı istedi bencil mal
    10 25 Yayından Kaldır
  • SERGEN:
    ne olduğu belli olmayan biriyle hemde internet üzerinden tanışıp birde çocuk yapıyosun, bide utanmadan oraya çıkmış adamı arıyosun. ne günlere kaldık, zavallı talihsiz çocuk, şimdiden onu zorlu hayat bekliyo galiba
    Cevap Yaz 200 4 Yayından Kaldır
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