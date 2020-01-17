Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol'da programında yüzleşti
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine ilginç anlar yaşandı. 21 yaşındaki genç kadın Firdevs Toprak, 1 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sadece ismini bildiği bir şahıstan hamile kaldığını ve 2 aylık bebeğiyle ortada kaldığını dile getirdi.
Esra Erol'da programına çocuğunun babasını bulmak için gelen genç kadın gerçeklerle yüzleşti.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün ilginç anlar yaşandı. 21 yaşındaki Firdevs Toprak, 1 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sadece ismini bildiği T.E. isimli şahıstan hamile kaldığını ve 2 aylık bebeğiyle ortada kaldığını dile getirdi. Genç kadın, 4 aylık hamile iken bir gün gelen telefonla sarsıldığını, kendisini arayan kadının T.E.'nin karısı olduğunu ve kendisiyle 4 yıldır evli olduklarını söyleyince büyük bir hayal kırıklığına uğradığını gözyaşları içinde anlattı. Telefonla çocuğunun babasına ulaşamayan Firdevs Toprak, Kasım 2019 tarihinde oğlunu kucağına aldı. Fakat çocuğunun babasına ulaşamadığı için bebeğine bir kimlik çıkaramadığını ifade etti.
GERÇEKLER KARŞISINDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI
Toprak, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Kısa süre içinde beklenen haber geldi. Evli olduğunu ve bu yüzden çocuğa sahip çıkamayacağını söyleyen T.E. ile ilgili kısa süre içerisinde programa onlarca bilgi yağdı. Gelen bilgilere göre, T.E.'nin evli olmadığı ve şimdiye kadar hiçbir evlilik yapmadığı canlı yayında ortaya çıktı. Bu haber karşısında şok yaşayan genç kadın büyük şaşkınlık yaşadı.
İŞ ADAMIYIM DEDİ, SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Kendisini zengin bir iş adamı olarak tanıtan T.E. tam bir suç makinesi çıktı. Onlarca dosyası olduğu ve cezaevinden firar ettiği anlaşılan T.E.'nin işlediği suçlardan dolayı 2 aydır cezaevinde olduğu ortaya çıktı.
Bu haber karşısında şoke olan genç kadın "Evladım böyle bir adamın soyadını taşıyacağını, benim soyadımı taşısın daha iyi" dedi.
Haber Videosu: Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol'da programında yüzleşti
-
Param yok 8 senedir evleniyorum beni niye bulmadım demekki derdin paraCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
şeymaya özendi adam acun gibi parababası çıkmadı gariban çıkınca başladı ağlamayaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Kurgu ve düzmece bunlar arkadaşlar? Inanmayin bunlara ve izleyip de prim yaptırmayın böyle programlaraCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Kalakterli dürüst arayan yok parası varmı herkes onu ariyor. İş adami parası çok olan sana bakarmi bunu hiç kendine sordummu aynaya baktimmi acaba.Cevabini almak için.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bu arkadaşın karakterini sırf zengin işadamı sandığı kişiden para alabilmek için çocuğunun kendinin onurunu ve gururunu hiçe saymasından ve tv programına çıkmasından anlayabilirsinCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
tabiki iş adamıyım dıye kandıracak serseriyim diyecek halı yokyaCevap Yaz 318 1 Yayından Kaldır
-
Derdin neydi, tanimadigin biriyle hemen beraberlik yasayacaksin arkasindan cocuk. Dert babasimiyiz biz.Cevap Yaz 264 4 Yayından Kaldır
-
Ulan yalaka bu taşına kadar kaç kişiye yardım ettin ? Kız senden yardımmı istedi bencil mal10 25 Yayından Kaldır
-
Zengin diye hemen seyaparsan bele sey olur zaten190 Yayından Kaldır
-
ne olduğu belli olmayan biriyle hemde internet üzerinden tanışıp birde çocuk yapıyosun, bide utanmadan oraya çıkmış adamı arıyosun. ne günlere kaldık, zavallı talihsiz çocuk, şimdiden onu zorlu hayat bekliyo galibaCevap Yaz 200 4 Yayından Kaldır