Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan Nurcan Serçe'nin komşuları konuştu: Zaman zaman gürültüler duyuyorduk

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Kocaeli'de, çocuklarını darbettiği iddiasıyla 14 Nisan 2020'de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olması üzerine yeniden gözaltına alınan Nurcan Serçe'nin komşuları konuştu. Serçe'yle aynı apartmanda yaşayan Necati Keskin, zaman zaman evinden gürültüler geldiğini ifade etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Nurcan Serçe isimli kadının kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Geçen yıl yaşandığı belirtilen olayın görüntülerde, Nurcan Serçe'nin şiddet uyguladığı kızını kollarından tutup kanepenin üzerine yatırarak dizleriyle üzerine oturduğu görüldü. Nefessiz kalan küçük kızın, kurtulmak için çaba harcadığı, ancak başarılı olamadığı görüldü. Nurcan Serçe'nin, bu sırada evde bulunan, görüntüyü çeken kişinin de aralarında bulunduğu ailenin diğer üyelerini zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alınan Nurcan Serçe, emniyet müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından Körfez Adliyesi'ne getirildi. Nurcan Serçe adliyeye arka kapıdan alındı. Serçe'nin sevki sırasında bir polis memuru görüntü basın mensuplarının görüntü almasını engellemek amacı ile önlerine geçerek geçerek kollarını açtı.

KOMŞULAR ZAMAN ZAMAN GÜRÜLTÜ DUYUYORMUŞ

Nurcan Serçe'nin yaşadığı apartmandaki komşusu Necati Keskin, zaman zaman ailenin evinden gürültüler geldiğini ama olayın bu boyutta olabileceğini tahmin etmediklerini söyledi. Serçe'yi kendi halinde sakin bir kadın olarak tanıdıklarını ifade eden Keskin, "Mahallemizin sakiniydi, komşumuzdu. Evlerinden aralıklı olarak gürültü sesleri geliyordu. Çocuklarına şiddet uyguladığını ben hiç görmedim ama internette gördüklerime çok şaşırdım, biz onu öyle bilmiyorduk. Çocuklarını dövdüğüne dair apartmanda herhangi bir ses duymadık" dedi.

"KENDİ HALİNDE BİR İNSANDI"

İzlediği görüntüler karşısında dehşete kapıldığını belirten Necati Keskin şunları söyledi:

"Bağıran, çağıran bir insan da değildi kendisi, kendi halindeydi ama ara sıra bağrışma sesi geliyordu fakat çocuklarına şiddet uyguladığını kesinlikle görmedik. Görüntüleri izledim, bu yapılacak bir şey değil. Hepimizin evladı var, düşünceli olmamız gerekiyor. Kendisi düşüncesiz davranmış."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı