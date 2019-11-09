"Çocuğun hasta" diyerek çağırdığı karısını öldürdü

09.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:30

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, eşinin darbetmesi nedeniyle bir süre önce Karacaoğlan Mahallesindeki evinden ayrılan iki çocuk annesi Seda Ç, eşi T.Ç'nin dün gece geç saatlerde telefonla arayarak çocuğunun hasta olduğunu söylemesi üzerine evine gitti.

Eşiyle tartışmaya başlayan T.Ç, evde bulunan pompalı tüfekle Seda Ç'ye ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, T.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA