Çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü olayın zanlısı 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı - Haberler
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Çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü olayın zanlısı 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş cezaevine gönderildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş cezaevine gönderildi.

Ali Hocalı Mahallesi'nde 1 Eylül'de 13 yaşındaki Boran Özdemir'in bıçaklanarak ve başına odunla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.T. (15) ve ağabeyi Ö.T. (16) emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü olayın zanlısı 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı

Çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü olayın zanlısı 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı

Çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü olayın zanlısı 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı

Çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü olayın zanlısı 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü olayın zanlısı 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı - Haberler
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