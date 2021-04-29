Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabilir
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Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabilir

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta 1,5 yaşındaki oğlu kaybolan Sema Yıldırım, tüm arama çalışmalarına rağmen çocuğunun bulunamaması nedeniyle yaşadığı endişeyi dile getirerek, "Artık aklıma yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabileceği geliyor" dedi.

Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan 1,5 yaşındaki Süleyman Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Bölgede AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından arama yapıyor. Tokat Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı ekiplerinden 'Boralar' bölgede arama çalışmalarına katıldı. Yurt dışı ve Türkiye genelinde pek çok terör operasyonunda görev alan 'Boralar' ormanlık alanda kapsamlı arama çalışmasına devam ediyor.

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabilir

YIRTICI HAYVAN ŞÜPHESİ

Anne Sema Yıldırım, oğlunun ağılın önünde oynarken bir anda kaybolduğunu ifade ederek, "Ben eşimle birlikte ağılın içindeydim çıktığımda çocuk yoktu. Yaylaya dün yeni getirmiştim. Yarım saat sürdü veya sürmedi kapının önündeki çocuk nereye gidebilir? Dağları aradık bulamadık, dolaşmadığımız yer kalmadı, bulamadık. Artık aklıma yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabileceği geliyor" dedi.

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabilir

"YORGUNDU, FAZLA UZAKLAŞAMAZ"

Anne Yıldırım yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Mavi kapüşonlu bir badisi vardı, beyaz bir pijaması ile ayakkabısı vardı. Yazın çocuk yaylada duruyordu ama ben yeni getirmiştim. Çocuğum elli ayaklı afacan bir çocuktu. Bir yere gitmiş olsa bile fazla uzaklaşmaz, yorgundu zaten. Bir kenara yatardı, böyle olmaması lazımdı. Yanında kimse yoktu. Şüphelendiğim yabancı kimse yoktu yaylada" diye konuştu.

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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