Çobanbey Sınır Kapısında kaçakçılığa geçit yok
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Çobanbey Sınır Kapısında kaçakçılığa geçit yok

Çobanbey Sınır Kapısında kaçakçılığa geçit yok Kilis Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılı Suriye'ye giriş çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yaptıkları aramada kaçak sigara, cep telefonu olmak üzere milyonlarca TL değerinde gümrük kaçağı eşya yakalandı.

08.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:13

Çobanbey Sınır Kapısında kaçakçılığa geçit yok

KİLİS - Kilis Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılı Suriye'ye giriş çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yaptıkları aramada kaçak sigara, cep telefonu olmak üzere milyonlarca TL değerinde gümrük kaçağı eşya yakalandı.

Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Suriye'ye giiriş çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yaptıkları aramalar ve kontrollerde 2020 yılı içerisinde 40 bin paket kaçak sigara 1 milyon TL değerinde cep telefonu, ticari emtia ile 25 ton bomba yapımında kullanılan asit ele geçirildi. Çobanbey Gümrük Müdürlüğüne gelen araçlar, x ray cihazından geçiriliyor. Dedektör köpekler eşliğinde araçlar didik didik aranıyor. Yayalar üzerinde de aramalar sonucunda 2020 yılı içerisinde milyonlarca TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Çobanbey Sınır Kapısında kaçakçılığa geçit yok

Kaynak: İHA

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