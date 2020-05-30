Çoban kavurma tarifi! Çoban kavurma nasıl yapılır?
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Çoban kavurma tarifi! Çoban kavurma nasıl yapılır?

Bayram tadında bir lezzetle sofranızı tatlandırmak ister misiniz? Çoban kavurma ile güzel bir aile menüsü hazırlayabilirsiniz. İşte çoban kavurma tarifi!

Çoban kavurma tarifi! Çoban kavurma nasıl yapılır?
30.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:09

GEREKLİ MALZEMELER

800 gram kuzu eti

1 çay kaşığı kekik

5 adet sivri biber

1 tatlı kaşığı toz biber

2 adet domates

1 çay kaşığı tuz

2-3 diş sarımsak

1 çay kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı sıcak et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

10-15 adet arpacık soğan

YAPILIŞI

Kuzu etini kuşbaşı doğrayın. Tereyağı ve sıvı yağı tavada eritin. Etleri tavaya alın ve orta ateşte 10 dakika kavurun. Arpacık soğanların kabuklarını soyup etlerin üzerine ekleyin. 5 dakika da bu şekilde pişirin. Daha sonra ince kıyılmış sarımsakları, küp küp doğranmış domatesleri, iri doğranmış biberleri ekleyip 10 dakika daha soteleyin. Kekik hariç diğer baharatları ve et suyunu tavaya alın. Ocaktan almaya yakın kekiği de ekleyin. Afiyet olsun.

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