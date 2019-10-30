CNN Türk'teki canlı yayın kazası sosyal medyada gündem oldu

30.10.2019 09:55

İstanbul Vatan Caddesi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını canlı yayınlayan CNN Türk'te reji büyük tepkilere yol açan bir hata yaptı. İstanbul Vatan Caddesi'nde canlı yayın yapan CNN Türk, bir vatandaşın "En büyük Türk Atatürk" sözünü sansürledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla vatandaşlar sert tepki gösterdi. Rejinin yaptığı hata ise sosyal medyada gündem oldu.

CNN'DE BÜYÜK HATA

İstanbul Vatan Caddesi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını canlı yayınlayan CNN Türk, tepki çeken bir olaya imza attı. Kortejin içinden canlı yayınla töreni aktaran muhabir, mikrofonu töreni izleyen bir vatandaşa uzattı. Vatandaş ise "En büyük Türk Atatürk" dedi ve muhabirin yanından uzaklaştı. Ancak vatandaşın "En büyük Türk Atatürk" sözü reji tarafından kesildi.

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

Vatandaşın sözü öncesi ve sonrasında seste bir sıkıntı olmamasına rağmen, sadece "En büyük Türk Atatürk" sözünün kesilmesi dikkat çekti. Vatandaşlar, CNN Türk'ün Atatürk sansürüne sosyal medyada sert tepki gösterdi.