Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers maçı gerçekleşecek. Peki, Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

CLEVELAND CAVALİERS - İNDİANA PACERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers maçı, Cleveland'da Rocket Mortgage FieldHouse'da oynanacak. Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CLEVELAND CAVALİERS - İNDİANA PACERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 4 Mart Perşembe günü oynanacak Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.