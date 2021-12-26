Cizre Kaymakamı Tunç, Kurtuluş köyünde incelemelerde bulundu - Haberler
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Cizre Kaymakamı Tunç, Kurtuluş köyünde incelemelerde bulundu

Cizre Kaymakamı Tunç, Kurtuluş köyünde incelemelerde bulundu
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Kurtuluş köyünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

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Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Kurtuluş köyünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kurtuluş Köyü Muhtarı Nurettin Koç tarafından karşılanan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilk olarak alt yapı ve dere ıslah çalışmalarının yapılacağı alanı gezdi.

Daha sonra köy okulunun yolunda incelemelerde bulunan Tunç, Karayolları 95. Şube Şefi Enver Yüce ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Raşit Munis'ten yol hakkında bilgiler aldı.

Tunç, köy meydanında vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Cizre Kaymakamı Tunç, Kurtuluş köyünde incelemelerde bulundu

Cizre Kaymakamı Tunç, Kurtuluş köyünde incelemelerde bulundu

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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