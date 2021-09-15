Cizre Kaymakamı Tunç, beton parke ve boru üretim tesisinde incelemelerde bulundu

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet sürdüren beton parke ve boru üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Tunç, makinelerin arızalarının ivedilikle giderilmesi ve üretimin halka hizmet üretebilmek için randımanlı hale getirerek tesisi ayağa kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Burada üretilen her şey ilçenin gelişimi, kalkınabilmesi için çok ama çok önemli olduğunu kaydeden Tunç, "Cizre'nin her sokağında öz kaynaklarımız ile üretilmiş malzemeleri kullanılmak istiyoruz." dedi.