Cıvata nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla cıvata mı, civata mı? Cıvata ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "cıvata". Peki, cıvata nasıl yazılır? TDK'ya göre civata mı, cıvata mı yazılır?

Cıvata kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, cıvata TDK'ya göre nasıl yazılır? Cıvata nasıl yazılır? Cıvata mı, cıvata mı? TDK'ya göre cıvata kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE CIVATA NASIL YAZILIR? Civata: Yanlış Cıvata: Doğru TDK'YA GÖRE CIVATA NE DEMEK? cıvata isim, (cıva'ta), İtalyanca chiavarda Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçalarının üzerinde hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida.