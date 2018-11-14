Cıtroën C3 Wrc Sezonu Avustralya Rallisi'yle Kapatıyor

Bu rallide Citroën'i Craig Breen – Scott Martin ve Mads Østberg – Torstein Eriksen ekipleri temsil edecek.

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın on ikinci ayağı olan İspanya Rallisi'nin ardından sıra Avustralya Rallisi'nde. Avustralya'nın benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

Dokuz kez WRC şampiyonu olan Sébastien Loeb - Daniel Elena ikilisiyle İspanya Rallisi'nde podyumun en üst basamağına ismini yazdıran Citroën Total Abu Dhabi WRT, Avustralya Rallisi'nde Craig Breen – Scott Martin, Mads Østberg – Torstein Eriksen ekipleriyle start alacak.