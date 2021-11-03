Çirkin paylaşımlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı - Haberler
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Çirkin paylaşımlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yapılan çirkin paylaşımlar sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü, 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ise dikkat çeken paylaşımlar geldi. Videolarda, Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havaalanındaki görüntülerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlarla sosyal medyanın gündeminde ilk sıraya oturdu. Sosyal medya hesabı Twitter'da 'ölmüş' etiketi altında bu iddialar paylaşılınca Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti ve 30 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da sosyal medya hesabından Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan indiği anlara dair bir görüntü paylaştı.

Yiğit Bulut videoya "Bir yiğit hepinize yeter. İstediğiniz kadar asılsız haber yayarak spekülasyon yapmaya çalışın, Türk yargısı bunları yapanlarla ilgili gereken adımları atacak" notunu düştü.

Çirkin paylaşımlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce düzenlenen uğurlama töreninden görüntüleri, "Dosta güven, düşmana korku…" mesajıyla paylaştı.

Çirkin paylaşımlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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