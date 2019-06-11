Marmaris'de akılamaz görüntü! Çırılçıplak dolaştı
Marmaris'te erkek turistin çırılçıplak dolaştığını gören vatandaşlar, üzerini çarşafla örtmeye çalıştı. Vatandaşlara zor anlar yaşatan turistin davranışları cep telefonuyla kaydedildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Kapalı Pazar Yeri ve Balıkçı Hali'nde sabahın ilk saatlerde ismi ve uyruğu belirlenemeyen erkek turist çırılçıplak dolaştı.
Alkollü olduğu öğrenilen erkek turist, İngilizce bağırdı. Vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntüde, vatandaş sarhoş turistin üstünü beyaz bir örtüyle örmeye çalışıyor.
Örtünmeyi kabul etmeyen turist, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Daha sonra ikna edilen turist, olayın yaşandığı yerin yakınında bulunan tatilini geçirdiği otele götürülüp görevlilere teslim edildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
-
ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMUYOR :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bize de akıllısı denk gelmez ki...Cevap Yaz Yayından KaldırSUSUZ KAHTA YOLSUZ GERGER Lİ FAHRİ AĞA: Ağzına sağlık ne güzel özetlemişsin. Yüce Yaratan yar ve yardımcın yolun açık bahtın AK, sağlık ve mutluluğun heeeep ama hep sürekli olsun.Yayından Kaldır
-
Vay hayvan vay!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Ünlü iş adamı mal varlığını temizlikçiye bırakınca kızı isyan etti: Yaşamak için para istediğimde bile vermiyor
ABD'nin Alabama eyaletinde 13 yaşından küçük çocuklara cinsel istismardan hüküm giyenlere kimyasal hadım cezası uygulanacak