Çıplak Fotoğrafını Paylaşan Kendall Jenner'ın Ayakları Olay Oldu
Çıplak fotoğrafını 88 milyona yakın takipçisinin beğenisine sunan Victoria Secret meleği Kendall Jenner'ın ayakları şaşkınlık yarattı.
Şöhreti her geçen gün daha da artan, doğallığı ve zerafetiyle dikkat çeken Victoria Secret meleği Kendall Jenner'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ayak fotoğrafı olay oldu.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Ukraynalı fotoğrafçı Sasha Samsonova'nın çektiği iki siyah beyaz fotoğrafı paylaşan Kendall'a beğeni ve yorum yağdı.
TAKILMADAN EDEMEDİLER
The Keeping Up With The Kardashians'ın yıldızı, her ne kadar olumlu yorumlar aldıysa da, bazı takipçileri ayaklarının ilginç şekline takılmadan edemedi.
İşte ünlü modelin ayakları;
(Yayın kurallarımız gereği fotoğrafın tamamını yayınlayamıyoruz)
YORUMLAR (48)
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Bırakın bu ayakları. . Hepiniz hastasınız hatuna köftehorlar. !Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Espri ve mizah sifir - hic sürüleyici degil. Burhan, gaffur, seydu vs olsa yani eski avrupa yakasi kadrosu ozaman birsey e benzerCevap Yaz 1 Yayından KaldırEKOOO: iyimisin. . . başın dondu yolu şaşırdın galıba. . kardeş burası avrupa yakasına cıkmaz. . .5 Yayından Kaldır
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GÜZEL HATUN BENİ BİLE BAŞTAN CIKARTIYOR.Cevap Yaz 9 1 Yayından KaldırASLI: Süpersin ya senin sıkı takipçinim haberin olsun..Tüm 48 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır