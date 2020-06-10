Cinsiyet sembolleri ne anlama gelir? Kadının simgesi Venüs, erkeğin simgesi Mars, günümüzde cinsiyetleri simgeleseler de geçmişte farklı kavramları temsil ediyorlardı. İşte cinsiyet semboller ve taşıdıkları anlamlar…

Kadını ve erkeği ifade eden Venüs ve Mars sembolleri,Yunan mitolojisinden gelmektedir. Mars ve Venüs gezegenlerden esinlenen bu işaretin anlamı ise farklılaşarak günümüzdeki anlamına kavuşmuştur.

VENÜS VE MARS SEMBOLÜNÜN ANLAMI

Antik astroloji ve simya uygulamalarında gök cisimleri dünyadaki metallerle özdeşleştirilerek ifade ediliyordu. Örneğin, Mars-demir, Ay-gümüş, Venüs-cıva, Güneş-altın, Satürn-kalay ve Jüpiter-bakır gibi eşleştirmeler yapılıyordu.Latin harflerinin kullanılmaya başlamasıyla bu eşleştirmeler, sembollere dönüştü.

Bitki bilimci Carl Linnaeus,pratiklik sağlamak için gök cisimlerini ifade etmede kullanılan sembolleri bitkilerin tanımlamak amacıyla kullanmaya başladı. Linnaeus'un bu yeni tanımlama sisteminde bitkilerdeki erkek ve dişiliği belirtmek için Mars ve Venüs sembolleri kullanıldı. Linnaeus, dişiyi ifade etmek için Venüs'ü, erkeği ifade etmek için ise Mars'ı kullandı. Biyoloji alanında cinsiyetleri ifade etmede kullanılan semboller daha sonra insanlar için de genellenerek kullanılmaya başlandı.

Kısaca, önceleri uzay biliminde kullanılan semboller biyoloji bilim dalında kullanılmaya başladı daha sonra ise sosyal hayata kadın ve erkeğin simgesi olarak kullanılmaya devam etti.