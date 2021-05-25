Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk mayolu pozunu verdi
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Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk mayolu pozunu verdi

Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk mayolu pozunu verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Inception, Juno ve X-Men serilerinin başarılı oyuncusu Elliot Page, geçtiğimiz yıl radikal bir kararla cinsiyet değiştirdi. Oyuncu, sosyal medya hesabından ilk kez mayolu fotoğrafını paylaşarak vücudunun son halini gösterdi.

Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından havuz başında mayolu fotoğrafını paylaştı.

SON HALİNE BEĞENİ YAĞDI

34 yaşındaki oyuncusunun yaptığı ilk mayolu paylaşımında belirginleşen karın kasları dikkat çekti. Instagram'da 5,2 milyon takipçisi bulunan oyuncunun destek yorumları yağan paylaşımı kısa sürede 2,2 milyon beğeni aldı.

Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk mayolu pozunu verdi

CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞTİ

Page, Aralık 2020'de "Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum" diye başlayan bir mektubu sosyal medya sayfasında paylaşarak aldığı radikal kararı duyurmuştu.

Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk mayolu pozunu verdi
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk mayolu pozunu verdi

Kaynak: Snob Magazin

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