Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, İpek'in babasını suçladı
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Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, İpek'in babasını suçladı

Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, İpek'in babasını suçladı
Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu - Haberler | Güncel

BATMAN'da, intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan, bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

BATMAN'da, intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan, bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Orhan'ın avukatı, İpek Er'in babasını kızını korumamakla suçladı. 

Beşiri ilçesinde, tabancayla intihara kalkışan ve hastanede 18 Ağustos 2020'de hayatını kaybeden İpek Er'in, bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'ın tutuksuz yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılanan Musa Orhan'ın duruşması bugün, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya İpek Er'in ailesi,  Diyarbakır, Batman, Siirt baroları, HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Nuran İmir ve Sıddık Taş ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılırken, sanık Musa Orhan ve avukatları da Ankara'dan Ses Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.  

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada avukatların savunmasıyla devam etti. Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan Musa Orhan'ın avukatı İpek'in babası Fuat Er'e suçlamada bulundu. Müdafi avukat suçlamasında, "Bir babanın görevi kızını korumaktır, okutmaktır, intihara sürüklemek değildir" ifadelerini kullandı.Duruşmada kendisini yöneltilen suçlamarı reddeden Musa Orhan ise, olayın başından beri linç edildiğini öne sürüp, İpek Er'in töre cinayetine kurban gittiği iddia ettikten sonra, susma hakkını kullanmak istediğini söyledi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmanın 16 Eylül 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi.

- Siirt
Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, İpek'in babasını suçladı
Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, İpek'in babasını suçladı
Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, İpek'in babasını suçladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu

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