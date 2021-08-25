Cinsel ilişki yaşamaktan korktuğunu söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cinsel ilişki yaşamaktan korktuğunu söyledi

Cinsel ilişki yaşamaktan korktuğunu söyledi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, İngiltere'de katıldığı bir TV programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Lawrence, "Mikroplardan korktuğum için insanlarla temas etmekten hiç hoşlanmam. Uzun süredir seks yapmıyorum" çıkışıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Yer aldığı filmler dünya genelinde 5.5 milyar dolardan fazla hasılat elde eden Lawrence, cinsel ilişki açıklamasıyla sevenlerini şaşırttı.

"SEKS DÜŞKÜNÜ DEĞİLİM"

31 yaşındaki Jennifer Lawrence, "Cinsellik hakkında sık sık konuştuğum için beni seks düşkünü sanıyorlar ama aslında tam tersi. Mikroplardan korktuğum için insanlarla temas etmekten pek hoşlanmıyorum. Erkek arkadaşlarımın da sevişmeden önce mutlaka test yaptırmasını isterim. Bir anlık zevk için sağlığımı riske atmak bana çok anlamsız geliyor." şeklinde konuştu.

Jennifer Lawrence, hastalanmaktan korktuğu için insanların elini sıkmak bile istemediğini de söyledi.

Jennifer Lawrence, 2011'de Victoria's Secret'ın "En Seksi" listesinde yer aldı. 2011 ve 2013'te Halkın En Güzel İnsanları, 2011'den 2014'e kadar Maxim's Hot 100 ve FHM'nin en seksi kadınları listesine girdi.

2014 yılında Lawrence'ın çıplak fotoğrafları internete sızmıştı. Güzel oyuncu, Vanity Fair'e verdiği röportajda bu durumu "cinsel suç" ve "cinsel tecavüz" olarak değerlendirmişti.

Lawrence, "O fotoğraflara bakan herkes bir cinsel saldırıyı ebedileştiriyor. Utanç duymalılar. Çılgına dönmek istemiyorum ama aynı zamanda düşünüyorum, insanlara çıplak vücuduma bakabileceklerini söylemedim." ifadelerini kullanmıştı.

Cinsel ilişki yaşamaktan korktuğunu söyledi
Cinsel ilişki yaşamaktan korktuğunu söyledi
Cinsel ilişki yaşamaktan korktuğunu söyledi
Cinsel ilişki yaşamaktan korktuğunu söyledi

Kaynak: Snob Magazin

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston 'Gençlik hatamdı' diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Vladimir Putin Jens Stoltenberg
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Güler Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cinsel ilişki yaşamaktan korktuğunu söyledi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 18:24:51. #1.16#

title