Cinsel içerikli paylaşımlar yapan Ömür Gedik, tepkilerin odağı oldu

20.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:59

Şarkıcı ve hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, dün gece Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Geçtiğimiz aylarda gittiği alışveriş merkezinde bir kadının giydiği şort boyuna tepki gösteren Ömür Gedik, dün yaptığı paylaşımda "Geceye mesajım seks diyorum" dedi.

PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Yaptığı paylaşım ve çarpıcı açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Ömür Gedik, dün akşam Twitter hesabından "Geceye mesajım... Seks diyorum" yazılı bir notla muz fotoğrafı paylaştı. Aynı paylaşımı Instagram hesabından da yapan Gedik, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Kısa sürede tüm tepkileri üzerine çeken Ömür Gedik, yeni bir paylaşım yaparak Gündüze de mesajım aynı... Seks diyorum... Dikkatinizi çektiğime göre ufak bir not; parası olanın etsiz sofraya oturmadığı ülkemiz bilmeli ki et yemek iktidarsızlık yapıyor... Bu akşamdan başlayın derim" dedi.

TEPKİLERİN ODAĞI OLDU

Ömür Gedik'i takip eden sosyal medya kullanıcıları, önce şarkıcının hesabının çalındığını düşündü. Ancak Gedik yeni bir paylaşım daha yapınca tepki mesajları çığ gibi yağdı. İşte Gedik'in paylaşımlarına gelen bazı yorumlar:

ŞORT TEPKİSİYLE TEPKİ TOPLAMIŞTI

Geçtiğimiz Ağustos ayında gittiği bir alışveriş merkezinde mini şort giyen kadından rahatsız olan Ömür Gedik, Twitter hesabından "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." diyerek sitem etti. Gedik'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum alarak tepkilerin odağı olmuştu.