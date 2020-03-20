Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Güncel

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı

Çinli uzmanlar, yeni tip koronavirüsün ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen yeni semptomlarının olduğunu açıkladı.

20.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:17
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı

Çin'deki 3 hastanede 204 enfekte kişi üzerinde yapılan incelemenin bulguları, "American Journal of Gastroenterology" adlı dergide yayımlandı.

VİRÜSÜN 3 YENİ BELİRTİSİ ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlar, vakaların yüzde 48,5'inin solunum yolundaki semptomlarla eş zamanlı yaşanan sindirim sistemi sorunlarından şikayetçi olduğunu bildirdi. İshal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen belirtiler olduğu açıklandı.

SADECE SOLUNUM YOLU SIKINTISI OLANLAR HIZLI İYİLEŞİYOR

Sadece ishalden muzdarip bazı vakalarda ateş veya öksürük bulgusuna rastlanmadığına işaret edildi. Yine sindirim sistemi şikayetleri bulunan vakalarda, ilk belirtilerin görülmesinden hastaneye kaldırılmaya kadar geçen sürenin, bu şikayetleri olmayanlardan bir buçuk gün daha uzun olduğu (9 gün) kaydedildi. Çalışmada sadece solunum yolu sıkıntısı bulunan kişilerin daha hızlı iyileştiği gözlemine de yer verildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı

Kaynak: AA

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Çinli uzmanlar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisini ortaya çıkardı

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