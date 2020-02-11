Çinli uzman: Koronavirüs salgını nisan ayında sona erebilir

11.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:15

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının "dünyanın geri kalanı için çok ciddi bir tehdit oluşturduğunu" söylerken Çinli bir uzman salgının nisan ayında sona erebileceğini ileri sürdü.



Koronavirüs salgını nedeniyle halihazırda binden fazla kişi hayatını kaybederken virüsle ilgili önde gelen tıbbi danışman Zhong Nanshan salı günü Reuters'a verdiği demeçte, salgından etkilenen insan sayısının şubat ayında zirveye ulaşacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle