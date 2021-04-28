Çinli kadınlardan aldatılmamak için akılalmaz plan: Eşlerinin yemeklerine iktidarsızlık ilacı karıştırıyorlar
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Çinli kadınlardan aldatılmamak için akılalmaz plan: Eşlerinin yemeklerine iktidarsızlık ilacı karıştırıyorlar

Çinli kadınlardan aldatılmamak için akılalmaz plan: Eşlerinin yemeklerine iktidarsızlık ilacı karıştırıyorlar
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Çin'de sosyal medyada viral olan bir makaleye göre kadınlar eşlerinin kendilerini aldatmaması için yemeklerine iktidarsızlık ilacı karıştırıyor. İlacı internetten satın alarak eşlerinin yemek ve içeceklerine karıştıran kadınlar, bu şekilde kocalarını eve bağladıklarını ve artık aldatılmadıklarını iddia ediyor. Uzmanlar, eşlerinin sağlığı bozulan kadınların ceza alabileceğini belirtiyor.

Aldatılmayı önlemek için bazı Çinli kadınların eşlerine cinsel kapasiteyi azaltıcı ilaç verdiği öne sürüldü. Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times'ın haberine göre son dönemde sosyal medyada viral olan bir makalede Çinli kadınların eşlerine sentetik bir östrojen olan dietilstilbestrol verdiği iddiası yer alıyor. Söz konusu ilacın erkeklerin cinsel gücünü azalttığı belirtildi.

İNTERNETTEN ALIP GİZLİCE YEMEKLERİN İÇİNE KARIŞTIRIYORLAR

Çin'de kullanılan mesajlaşma uygulaması WeChat'te yayılan makalede bazı kadınların ilacı internetten satın aldığı ve gizlice eşlerinin yemek ve içeceklerine karıştırdığı iddia edildi. İlacı kullanıp sonuca dair görüşlerini internette paylaşan bazı kadınlara göre eşlerden bir kısmı ilacın ardından aldatmayı bıraktı.

''İLAÇ ETKİSİNİ GÖSTERDİ, KOCAM ARTIK EVDE''

Bahsi geçen makalede Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kanserojen diye nitelediği ilaca dair bazı internet kullanıcılarının olumlu yorumları bulunuyor. Kullanıcılardan birinin yorumu şu şekilde: İlaç, kocama vermeye başladıktan yalnızca iki hafta sonra etkisini gösterdi. Artık evde.

İNTERNET SATIŞ PLATFORMLARINDAN KALDIRILDI

Makalenin viral olmasının ardından ilacın popüler internet satış platformlarından kaldırıldığı bildirildi. Ancak Xiaoxiang Morning Herald'ın bildirdiğine göre bazı satıcıların ilacı kokusuz ve suda çözünen toz halinde gizlice sattığı öne sürüldü.

15 GÜNDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

İlacın etkisini 15 günde gösterdiği ve cinsel kapasitenin ilacı almayı bıraktıktan 21 gün sonra normale döndüğü iddia edildi. Uzmanlar, eşlerinin sağlığı bozulan kadınların ceza alabileceğini belirtiyor. Öte yandan tıbbi satış ruhsatı olmayan ve ilacı illegal olarak satan online mağazaların da cezai yaptırımla karşılaşabileceği aktarıldı.

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