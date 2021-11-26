'ÇİNGENE' VE 'MEKS' GRUPLARINA OPERASYON; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL merkezli 3 ilde ' Çingene' lakaplı Ümit Y. ve 'Meks' lakaplı Mehmet Sabri Ş. isimli kişilerin lideri oldukları organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde bulundukları bölgelerde uyuşturucu pazarını ele geçirmek için aralarında çok sayıda silahlı çatışmaya giren iki gruba karşı çalışma başlattı. Suç örgütü oldukları belirlenen iki grubun 3 ilde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti", "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme", "Tehdit" gibi birçok suça da karıştıkları tespit edildi. Polis ekipleri "Çingene" lakaplı Ümit Y. ve "Meks" lakaplı Mehmet Sabri Ş.'nin liderliklerini yaptıkları iki gruba yönelik 19 Kasım Cuma günü operasyon düzenledi. Suç örgütü lideri Ümit. Y. ile 7 adamının cezaevinde olduğu belirlenirken, polis İstanbul, Giresun ve Tekirdağ'da 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında ekiplerce yapılan çalışmaların devamında, 20 Kasım Cumartesi Günü Bakırköy'de 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk adliyeye sevk edildi.