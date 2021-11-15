Çine'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Çine'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel
Çine'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamitabat Mahallesi Hükümet Konağı yakınlarında T.D. (25) ile S.B.Ü. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B.Ü. yanındaki tabancayla T.D'ye ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan T.D, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

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AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri

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