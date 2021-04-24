Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber'den olay poz

Modellikten sonra oyunculuğa da adım atmaya hazırlanan Cindy Crawford'un 19 yaşındaki kızı Kaia Gerber, yüzü olduğu marka için çektirdiği fotoğrafla olay yarattı. İşte detaylar...