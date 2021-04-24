Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber'den olay poz
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Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber'den olay poz

Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber'den olay poz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Modellikten sonra oyunculuğa da adım atmaya hazırlanan Cindy Crawford'un 19 yaşındaki kızı Kaia Gerber, yüzü olduğu marka için çektirdiği fotoğrafla olay yarattı. İşte detaylar...

Modelliğin ardından oyunculuğa adım atmaya hazırlanan Cindy Crawford'un 19 yaşındaki kızı Kaia Gerber, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı. Model, yüzü olduğu markanın iç çamaşırıyla çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı.

Markanın çekimi için objektif karşısına karşısına geçen Gerber, kısa sürede binlece beğeni aldı. Model, daha sonra çekimden bir kareyi de takipçilerinin beğenisine sundu. Model, 'American Horror Story' dizisinin 10'uncu sezonu için kamera karşısına geçecek.

Kaynak: Snob Magazin

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