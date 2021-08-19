Cinayetten ev hapsi verilen şahıs savcının itirazı üzerine tutuklandı

Samsun'da adam öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece elektrikli kelepçe takılıp ev hapsine karar verilerek serbest bırakılan şahıs savcının itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da adam öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece elektrikli kelepçe takılıp ev hapsine karar verilerek serbest bırakılan şahıs savcının itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıktığı ileri sürülen 4 çocuk babası Nail Kaya (51), bıçaklı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kollarından bıçaklanan Nail Kaya, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nail Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Nail Kaya'yı dayısının oğlu Murat K.(40) ve kardeşi Dursun Ali K.'nin (34) bıçakladığını ve olayda her iki kardeşin de aynı anda bıçak kullandığını tespit etti. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı kardeşler Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Murat K. ve Dursun Ali K. polisteki sorgularının ardından 6 gün önce Samsun Adliyesine sevk edildi. Murat K.'nin savcının talimatı ile Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatmasına karar verilip hastaneye götürülerken, savcıya ifade veren Dursun Ali K. ise tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Dursun Ali K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Dursun Ali K.'nin elektronik kelepçe takılarak ev hapsine ve yurt dışına çıkış yasağı getirerek serbest bıraktı. Savcı mahkemenin Dursun Ali K.'nin serbest bırakılmasına itirazda bulunarak tutuklanmasını talep etti. Savcının itirazını inceleyen mahkeme Dursun Ali K.'nin tutuklanmasına karar vererek hakkında yakalama kararı çıkarttı. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından bugün gözaltına alınan Dursun Ali K., Samsun Adliyesi'ne sevk edilip tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı