ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Cinayete kurban giden 2 çocuk babası toprağa verildi

KOCAELİ Kocaeli'nin Derince ilçesinde tabancayla vurularak öldürülen evli ve 2 çocuk babası Tolga Görez son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 1 Mart Salı Günü gece saatlerinde Derince ilçesi Sırrı Paşa Mahallesi Çınar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde bulunan evli ve 2 çocuk babası Tolga Görez tabancayla vurularak öldürüldü. Görez'in öldürülmesine ilişkin U.İ. isimli şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tolga Görez'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze, Derince Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.