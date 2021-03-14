Cinayet gibi kaza! Alışverişten dönen aileye otomobil çarptı, anne yaşamını yitirdi
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Cinayet gibi kaza! Alışverişten dönen aileye otomobil çarptı, anne yaşamını yitirdi

14.03.2021 23:36 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:44
Cinayet gibi kaza! Alışverişten dönen aileye otomobil çarptı, anne yaşamını yitirdi

Çorum'da alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönen aileye araba çarptı. Kazada anne yaşamını yitirirken oğlu ve kadının kardeşi yaralandı. Polis ekipleri, aileye çarptıktan sonra kaçan araç sürücüsünü arıyor.

Çorum'un Buharaevler Caddesi'nde meydana gelen kazada, alışveriş yaptıktan sonra evlerine döndükleri öğrenilen Ayşe T. (41), oğlu Engin T. ve kardeşi Mustafa A'ya yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Kazada Ayşe T. hayatını kaybederken, oğlu ve kardeşi yaralandı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri anne Ayşe T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadının cenazesi Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Cinayet gibi kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yerinde toplanan vatandaşların yanına giden polis ekipleri, vatandaşlardan aileye çarpıp kaçan aracın plakasını gören olup olmadığını sordu.

Kazayı gören bir görgü tanığı, "Çarpan araç beyazdı. Cip tarzında. Karşıya geçen 3 kişiydi. Adam çarptı. Kadın bağırdı. İlk frenledi ama ama panik yapınca tekrar gaza bastı. Kadının üzerinden atladı. Araç şahlandı gitti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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