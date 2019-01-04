Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı

Çin devletinin silah sanayi devi NORINCO, yeni geliştirdiği havadan bırakılan ağır bombanın görüntülerini web sitesinde yayımladı.

ABD'YE RAKİP OLDU

ABD'nin nükleer olmayan en büyük bombası olan GBU-43/B'nin muadili Çin tarafından yapıldı. Çin devlet televizyonu, İngilizce'de 'Mother of All Bombs', yani 'tüm bombaların anası' denildiği için kısaca MOAB diye de anılan GBU-43/B'nin Çin yapımı versiyonunun başarıyla denendiğine dair görüntüler paylaştı.

İLK KEZ KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Görüntülerde H-6K bombardıman uçağı tarafından bırakılan ve muazzam bir patlamaya yol açan bombayla ilgili daha sonra devletin haber ajansı Şinhua "Yıkıcı gücü ilk kez kamuoyuna gösterildi." haberini geçti.

Haberde 'tüm bombaların anasının Çin versiyonu' denilen yeni ürünün, nükleer silahlardan sonraki en büyük yıkım potansiyeline sahip olduğu kaydedildi. Çin'in nükleer olmayan en güçlü bombasının tonlarca ağırlıkta olduğu, boyutundan ötürü H-6K'nın bir seferde bir tane taşıyabildiği sıralandı.