Çin polisinin, çok sayıda Müslüman mahkumu zincirlere bağlı bir şekilde eğitim kamplarına götürmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

22.09.2019 17:24

Çin Devleti, bölge üzerindeki hakimiyetini kuvvetlendirmeye karşı en büyük engel olarak halkın İslami kimliğini görüyor.

Çin hükümeti, Uygur Türklerine yönelik "eğitim kampı" politikası kapsamında yaptıkları uygulamalarla dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor.

GÖZLERİ KAPALI VE ZİNCİRLERE BAĞLI BİR ŞEKİLDE GÖTÜRÜLÜYORLAR

Drone ile çekilen yeni görüntülerde, Çin polisinin çok sayıda Müslüman mahkumu gözleri kapalı ve zincirlere bağlı bir şekilde eğitim kamplarına götürdükleri görülüyor. Görüntüler, Çin'in uyguladığı baskı ve temel insan hakları ihlallerini gösterdi.

KORKUYA KARŞI SAVAŞ İSİMLİ SOSYAL MEDYA HESABI YAYINLADI

Yaklaşık, 600 mahkumun bu şekilde kamplara yollandığı anların videosunu '' Korkuya Karşı Savaş '' isimli bir sosyal medya hesabından yayınlandı.

"BİR MİLYON MÜSLÜMAN KAMPLARDA TUTULUYOR"

Birleşmiş Milletler, yaklaşık bir milyon Uygur ve diğer etnik gruplardan bir milyon Müslümanın Çin'de hapis ve eğitim kamplarında tutulduğunu açıkladı.