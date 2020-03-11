Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili Pekin Yönetimi, yeni önlemler almaya devam ediyor. AFP ve Skynews Arabia'da yer alan habere göre; Çin yönetimi başkent Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alınacağını duyurdu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk çıkış noktası olan Çin'de, virüse karşı yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Çin Yönetimi, başkent Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alınacağını açıkladı. 14 GÜN BOYUNCA KARANTİNAYA ALINACAKLAR Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden yeni tip koronavirüs tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Ölümcül virüsün ilk çıkış noktası olan Çin'de de, tüm dünyayı tehdit eden virüse karşı yeni bir önlem daha alındı. Fransız haber ajansı AFP ve Skynews Arabia'da yer alan habere göre; Çin yönetimi başkent Pekin'e yurt dışından elen tüm yolcuların istisnasız olarak 14 gün boyunca karantinaya alınacağını duyurdu.