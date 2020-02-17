Çin İstanbul Başkonsolosu: Türk iş insanlarının koronavirüse sevinmeleri Türk misafirperveliğine aykırı

17.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:57

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'nin de gündeminde. Türk iş insanlarının koronavirüs yüzünden çıkan durumu avantaja çevirmesini ise Çin'in İstanbul Başkonsolosu eleştirdi. Konsolos Huang "Başkalarının acıları üzerinden mutlu olmak Türk misafirperverliğine aykırı." dedi.

"ÇİN'DEKİ HASTALIKTAN KENDİLERİ İÇİN FIRSAT ÇIKACAK DİYE SEVİNİYORLAR"

Cumhuriyet gazetesinden Şehriban Kıraç'a konuşan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Songfeng Huang "Çin'de böyle bir hastalık çıktı diye Çin ekonomisi kötüleşecek ve bundan Türkiye ekonomisi olumlu faydalanacak diye bir düşünce oluşuyorsa bu bizi endişelendiriyor. Son günlerde böyle haberler çok okuyoruz. Mesela ayakkabıcılar, tekstilciler, sebze meyveciler ve bazı diğer sektörler sanki Çin'deki hastalıktan dolayı kendi sektörü için fırsat çıkacak diye biraz mutlu oluyorlar. Bu mutluluklarını kendi sektörel toplantılarında paylaşırlarsa daha iyi olur. Hele bazı Türk iş insanları bu yaşananlardan çok mutlu oluyor. Başkalarının acıları üzerinden mutlu olmak bu ülkenin misafirperverliğine aykırıdır." ifadelerine yer verdi.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 1771'E YÜKSELDİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1771'e yükseldi.

Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264'e gerilerken, müşahade altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen kişilerin sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.