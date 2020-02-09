: Çin'in Wuhan şehrinde ürküten görüntü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin

09.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:45

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü, kontrol edilememiş ve kısa sürede hem Çin'e hem de çevre ülkelere yayılmıştı. Onlarca ülke vatandaşlarını Çin'den tahliye ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip Corona virüs salgınıyla ilgili 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmişti.812 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen koronavirüs tedirginliği sürerken, Wuhan'dan gelen yeni görüntüler şoke etti.

"KOCAM ÖLÜYOR YARDIM EDİN"

Karantinaya alınan ve halkın evlerine hapsedildiği Wuhan'da çekildiği belirtilen yeni görüntülerde bir kadının balkondan umutsuzca yardım istediği anlara ait bir video ortaya çıktı. Videoda, "Kocam ölüyor. Birisi lütfen bana yardım etsin. Hiçbir şey yapamıyorum" sözleri virüsün eden olduğu çaresizliği gözler önüne serdi.

KORONAVİRÜSTEN ÖLNELERİN SAYISI 812'YE YÜKSELDİ

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 812'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran ve yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 812'ye ulaşırken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 188'inin durumu ciddi olmak üzere 37 bin 198'e çıktı.

Diğer yandan virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 28 bin 942'ye çıkarken, koronavirüs taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade alnına alınanların sayısı 188 bin183'e yükseldi.

Çin ana karasının dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 26, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak kaydedildi.

Haber Videosu