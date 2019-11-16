Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den Uygur Türkleri ile ilgili skandal sözler: Merhamet göstermeyin

16.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 16.11.2019 20:39

Çin'in batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yaklaşık 1 milyon Müslüman Uygur Türkü, "eğitim kampı" adı verilen tesislerde tutuluyor. Namaz kılmanın yasak olduğu ve öğrencilerin 10'ar kişilik koğuşlarda kalıyor.

Çin'in Müslümanlara ve Uygur Türklerine uyguladığı zulüm devam ederken, Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Çin Komünist Partisi'nden sızdırılan ve partinin Müslüman Uygur Türkleri'ne yönelik uygulanacak politikalarla ilgili direktiflerin sıralandığı belgeleri yayımladı.

"MERHAMET GÖSTERMEYİN"

400 sayfadan fazla olan belgeler, Çin'in batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlara yönelik baskı politikasının sürdüğünü gösteriyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping belgelerden birinde Komünist Parti üyelerine, "Sincan'da terörle ve bölücülükle mücadelede kesinlikle merhamet göstermeyin" diyor.

"YAKALANMALARI GEREKEN HERKESİ BULUN"

NYT'ye göre Şi Cinping'in bu talimatı sonrası Sincan Uygur Özerk Bölgesi yönetimi yerel yetkililere, yakalanmaları gereken herkesin bulunması talimatı verdi. Gazete, yüksek disiplinli Çin Komünist Partisi'nden çok uzun süredir böylesine kapsamlı belgeler sızdırılmadığını yazdı. NYT, belgeleri sızdıranı ise "kimliğini gizli tutmak isteyen, Çin'de siyasi düzenin parçası bir kişi" olarak nitelendirdi.

MÜSLÜMAN ÇOCUKLARI ÖZELLİKLE AİLELERİNDEN AYIRIYORLAR

Çin hükümetinin, Uygur Türklerine yönelik "eğitim kampı" politikası kapsamında, Müslüman çocukları ailelerinden özellikle ayırdığı ortaya çıkmıştı. BBC'nin Temmuz ayında yaptığı bir araştırma, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde son iki yılda, çok sayıda büyük ölçekli yatılı okulun kurulduğunu göstermişti.

1 MİLYON MÜSLÜMAN UYGUR TÜRKÜ ESİR TUTULUYOR

Çin yetkilileri ise Uygur Türklerinin, radikal eğilimlerle mücadele kapsamında "dil öğretim merkezlerinde" eğitim gördüğünü söylüyor. Pekin yönetiminin "eğitim kampı" adını verdiği tesislerde yaklaşık 1 milyon Müslüman Uygur Türkünün tutulduğu sanılıyor.

BBC'nin bu yıl özel izinle girdiği bu tesislerden elde edilen görüntüler ve yapılan röportajlar, kurulan sistemin "cezaevine daha yakın olduğunu" göstermişti.